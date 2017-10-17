Автомобильный портал Motorpage
17 окт 2017

Обжаловать штраф можно будет не вставая с дивана

Обжаловать штраф можно будет не вставая с дивана

Заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и автор большинства «водительских» законопроектов, депутат от «Единой России» Вячеслав Лысаков предложил ввести в России возможность дистанционно обжаловать штрафы за нарушения ПДД.

По его словам, он готовит законопроект, который позволит отменять штрафы тем структурам, которые выписали постановление о нем. Причем, автомобилист сможет обжаловать штраф прямо на сайте «Госуслуги», нажав на кнопку «Не мой номер», после этого сотрудники ответственного ведомства проверят информации и, в случае если она подтвердится, аннулируют штраф.

«Сейчас чтобы обжаловать постановление о наложении штрафа, автовладельцу нужно пройти целую цепочку препятствий. Вплоть до того, что ему приходится ездить разбираться в другой город. То есть человек не виноват в нарушении, при проверке это было подтверждено, но удаленно решить вопрос нельзя», — заявил Лысаков «Парламентской газете».

Однако для того, чтобы система начала работать необходимо наладить взаимодействие между различными структурами. Например, в Москве штраф за нарушение правил парковки могут выписать ГИБДД, МАДИ и АМПП.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Парламентская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...
Daimler AG

Концерн Daimler разделят на три независимых компании

17 октября 2017
УАЗ Профи

УАЗ начал продажи «убийцы» ГАЗель Бизнесс

17 октября 2017
Tesla

СМИ: в Tesla прошли масштабные сокращения

17 октября 2017
Rinspeed Snap

Rinspeed придумал автомобиль-скейтборд

16 октября 2017
Volkswagen e-Delivery

Volkswagen инвестирует 1,4 миллиарда евро в коммерческие электромобили

16 октября 2017
Yamaha Sports Ride Concept

Yamaha готовит свой первый автомобиль

16 октября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"
Audi SQ5 - audi sq5 3.0 tfsi 2018 сила – в спокойствии
Тест драйв
16 октября 2017

Audi SQ5
"Сила – в спокойствии"
Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer 2016 взлетная сила
Тест драйв
15 октября 2017

Citroen SpaceTourer
"Взлетная сила"
Renault Koleos - renault koleos 2017 ребус
Тест драйв
13 октября 2017

Renault Koleos
"Ребус"

Написано новостей:

1 9 9 2 5