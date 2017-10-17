Заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и автор большинства «водительских» законопроектов, депутат от «Единой России» Вячеслав Лысаков предложил ввести в России возможность дистанционно обжаловать штрафы за нарушения ПДД.

По его словам, он готовит законопроект, который позволит отменять штрафы тем структурам, которые выписали постановление о нем. Причем, автомобилист сможет обжаловать штраф прямо на сайте «Госуслуги», нажав на кнопку «Не мой номер», после этого сотрудники ответственного ведомства проверят информации и, в случае если она подтвердится, аннулируют штраф.

«Сейчас чтобы обжаловать постановление о наложении штрафа, автовладельцу нужно пройти целую цепочку препятствий. Вплоть до того, что ему приходится ездить разбираться в другой город. То есть человек не виноват в нарушении, при проверке это было подтверждено, но удаленно решить вопрос нельзя», — заявил Лысаков «Парламентской газете».

Однако для того, чтобы система начала работать необходимо наладить взаимодействие между различными структурами. Например, в Москве штраф за нарушение правил парковки могут выписать ГИБДД, МАДИ и АМПП.