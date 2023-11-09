Очередной брутальный внедорожник выходит на рынок

Китайская компания Fang Cheng Bao, входящая в концерн BYD, вывела на родной рынок новый внедорожник под названием Bao 5, который также известен как Leopard 5. Автомобиль оценили в 289 900 юаней (3 671 000 рублей)

Дизайн Bao 5 выполнен в брутальной стилистике, что визуально роднит его как с новыми японскими “Крузаками”, так и с китайскими Tank 300, Jaecoo 7, Jetour Traveler и тому подобное. Габариты: 4890/1970/1920 мм, колесная база - 2800 мм. Bao 5 станет первой моделью нового семейства, которое в будущем будет также включать Bao 3, Bao 5 и Bao 8.

“Пятерка” получила гибридную силовую установку, которая включает 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 194 л.с. и 273 Нм крутящего момента, а также два электромотора на 272 л.с. и 360 Нм (спереди) и 387 л.с. и 400 Нм (сзади). Заявленный разгон до “сотни” - 4.8 с. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 31,8 кВт*ч, которая на электротяге обеспечит запас хода в 125 км, а в гибридном режиме - 1200 км. Привод - полный.