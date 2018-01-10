Министерство внутренних дел выпустило официальное заявление, в котором подтвердило, что грядущее сокращение предельной численности сотрудников ведомства на 10 тыс. человек, указ о котором подписал Владимир Путин, будет достигнуто исключительно за счет сотрудников ГИБДД и ДПС.

В сообщении МВД говорится о сокращении сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД и ДПС. Сокращения не затронут только экзаменационно-регистрационные отделы. Сокращения должностей будут проводиться руководителями территориальных органов МВД России на региональном уровне в соответствии с предоставленными полномочиями и коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей. Однако все кабинетные должности в ГИБДД заняты, значит сокращения коснутся исключительно тех сотрудников Госавтоинспекции, которые работают «на земле». По состоянию на сентябрь прошлого года в ГИБДД насчитывалось 55 тысяч сотрудников, таким образом будет сокращен практически каждый пятый.

В МВД говорят, что всем сокращаемым сотрудникам будут предложены другие вакантные должности в органах внутренних дел, где их «опыт будет применен и реализован».

