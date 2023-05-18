Автомобильный портал Motorpage
18 май 2023

OMODA и JAECOO переходят на гибриды и электрокары

OMODA и JAECOO переходят на гибриды и электрокары

Следуя стратегии глобального развития, марки OMODA и JAECOO разрабатывают интеллектуальные технические решения, а также планомерно переходят к массовому производству автомобилей с «зелеными» силовыми установками.

Первым автомобилем OMODA в сегменте электрифицированных транспортных средств, стал электрокроссовер OMODA С5 EV, который взял на себя роль флагмана марки. Подробностей о технике пока мало, известны лишь, что электрическая Omoda C5 EV будет оснащатся одним электромотором на передней оси (204 л.c и 350 Нм момента) и батареей емкостью 64 кВт*ч. Предварительные характеристики: запас хода – 450 км, время разгона до 100 км/ч – 7,5 секунд.

Информации по машинам JAECOO еще меньше – компания представит некую новейшую модель подключаемого гибрида PHEV, которая дебютирует на мировом рынке в конце 2023 года.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chrysler Pacifica 2021 салон

Концепт Chrysler Airflow не получит серийного воплощения

18 мая 2023
Alpine A110 Pikes Peak (2023)

Alpine A110 Pikes Peak рассекречен

18 мая 2023

Google превращает свои смартфоны в видеорегистраторы

18 мая 2023
Mini John Cooper Works 1to6 Edition (2023)

Mini Cooper получил заряженную версию

18 мая 2023

В России разработают концепцию автотуризма

18 мая 2023

В Москве опять перекроют движение

18 мая 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «средний брат» Тест драйв
12 мая 2023

Changan CS55 Plus
"«Средний брат»"
GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) старая школа
Тест драйв
05 мая 2023

GAZ Gazel Sobol
"Старая школа"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"
Hyundai Solaris - hyundai solaris (2020) два поколения — два больших… сходства
Вторичный рынок
23 апреля 2023

Hyundai Solaris
"Два поколения — два больших… сходства"

Написано новостей:

3 3 0 2 1