OMODA и JAECOO переходят на гибриды и электрокары

Следуя стратегии глобального развития, марки OMODA и JAECOO разрабатывают интеллектуальные технические решения, а также планомерно переходят к массовому производству автомобилей с «зелеными» силовыми установками.

Первым автомобилем OMODA в сегменте электрифицированных транспортных средств, стал электрокроссовер OMODA С5 EV, который взял на себя роль флагмана марки. Подробностей о технике пока мало, известны лишь, что электрическая Omoda C5 EV будет оснащатся одним электромотором на передней оси (204 л.c и 350 Нм момента) и батареей емкостью 64 кВт*ч. Предварительные характеристики: запас хода – 450 км, время разгона до 100 км/ч – 7,5 секунд.

Информации по машинам JAECOO еще меньше – компания представит некую новейшую модель подключаемого гибрида PHEV, которая дебютирует на мировом рынке в конце 2023 года.