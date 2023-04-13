Omoda выводит на рынок России новую марку

В рамках предстоящего международного автосалона в Шанхае состоится глобальная премьера нового бренда JAECOO, который станет старшим ответвлением марки OMODA. Одним из важных рынков для новой компании станет Россия.

В рамках развития дилерской сети OMODA до конца 2023 года автомобили JAECOO планируется представить в России в 120 шоурумах: в 100 дилерских центрах, объединяющих бренды OMODA и JAECOO, и 20 самостоятельных шоурумах JAECOO.

Продуктовая линейка JAECOO в России в 2023 году пополнится двумя моделями. Одной из них может стать кроссовер Jaecoo 7, который будет доступен в гибридной и электрической версиях.