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1 мар 2019

Оператор беспилотного транспорта

Оператор беспилотного транспорта

В России начнут готовить специалистов по управлению беспилотным транспортом. Для этого в стране построят несколько обучающих центров. На реализацию проекта потребуется свыше 1 млрд. рублей

В России запустят программу по обучению операторов беспилотных машин. Всего будет создано 12 точек обучения и на это уйдет 1,13 миллиарда рублей. Средства будут выделены в рамках государственно-частного партнерства. Специалисты будут востребованы в сфере грузоперевозок, беспилотных такси, складском бизнесе. Операторы будут следить за работой беспилотных авто и в случае внештатных ситуаций, например, ухудшения погодных условий, корректировать движение. По сути, речь идет не о водителях, а о программистах.

Проект уже поддержала рабочая группа под председательством замглавы Минпромторга и президента НП «ГЛОНАСС». В «Сколково» рынок таких услуг оценивают в десятки миллионов долларов, хотя полностью автономные машины на дорогах появятся не в ближайшем будущем из-за слабо развитой инфраструктуры. Эксперты называют сроки появления в 2-3 десятилетия. Что касается обучения, то оно будет платным. Его цена не превысит обычную автошколу, а сам курс будет рассчитан на 1-3 месяца подготовки.

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При написании новости использовалась информация:
МК, Известия

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