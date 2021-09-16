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16 сен 2021

Операторы платных трасс сократят штат аварийных комиссаров

Операторы платных трасс сократят штат аварийных комиссаров

Возникает резонный вопрос - зачем уменьшать количество сотрудников, пожалуй, одной из самых значимых служб, которая обеспечивает беспроблемную работу платных дорог?

На самом деле ответ кроется в оптимизации расходов. Дело в том, что во время пандемии пассажиропоток серьезно сократился, и в данный момент его восстановление только только набирает обороты. В Автодоре считают, что покрыть все аварийные случаи можно и меньшим числом экипажей. При сохранении эффективности (в теории) затраты существенно снизятся. С экономической точки зрения это важно, так как служба аварийных комиссаров обходится концессионерам ежегодно в миллиард рублей.

В любом случае в Автодоре будут подходить к данному вопросу ответственно. В данный момент производится полный анализ всех платных дорог с целью выявления тех трасс, где сокращение экипажей возможно. Так, например, оптимизация не коснется участков М-11 Москва — Петербург - одной из самых популярных платных магистралей в стране.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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