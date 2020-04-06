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6 апр 2020

Определены новые даты проведения Пекинского автосалона

Определены новые даты проведения Пекинского автосалона

Мотор-шоу стало первым крупным событием автоиндустрии, перенесенным из-за коронавируса, однако ему все же суждено состояться

О том, что одна из крупнейших автовыставок крупнейшего мирового авторынка не состоится в изначально заявленные даты, было объявлено практически в разгар эпидемии коронавируса в Китае – в феврале нынешнего года. Но сейчас в Поднебесной с болезнью, в общем-то, уже справились, и организаторы Пекинского автосалона обнародовали новые даты проведения.

Выставка откроется 26 сентября и продлится до 5 октября. Пройдет Auto China 2020, как и планировалось ранее, на площадях Китайского международного выставочного центра. Между тем, до сих пор неизвестно, готовили ли мировые автопроизводители для этой выставки какие-либо крупные премьеры – о переносе мотор-шоу было объявлено заблаговременно, и официальные анонсы, очевидно, тоже отложили.

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