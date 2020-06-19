Оптовая цена 95-го бензина побила исторический максимум

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений, побив предыдущий рекорд 2018 года

По итогам торгов 17 июня топливо стоит 56 750 рублей за тонну — на 450 рублей больше предыдущего максимума. Об этом сообщает РИА «Новости». С начала июня стоимость тонны АИ-95 выросла более чем на 9 процентов. При этом цена на самый распространённый бензин, АИ-92, за этот же период практически не изменилась: это топливо стоит 49 809 рублей за тонну.

Биржевая цена на АИ-95 растёт после отмены ограничений, связанных с пандемией, а также из-за действующего со 2 июня запрета на импорт бензина, солярки, керосина, судового топлива и газойля. Он останется в силе до 1 октября. Объёмы производства и поставок топлива на российский рынок пока не могут удовлетворить возрастающий спрос. Биржевые цены ещё не повлияли на стоимость бензина на заправках.