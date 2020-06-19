Автомобильный портал Motorpage
19 июн 2020

Оптовая цена 95-го бензина побила исторический максимум

Оптовая цена 95-го бензина побила исторический максимум

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений, побив предыдущий рекорд 2018 года

По итогам торгов 17 июня топливо стоит 56 750 рублей за тонну — на 450 рублей больше предыдущего максимума. Об этом сообщает РИА «Новости». С начала июня стоимость тонны АИ-95 выросла более чем на 9 процентов. При этом цена на самый распространённый бензин, АИ-92, за этот же период практически не изменилась: это топливо стоит 49 809 рублей за тонну.

Биржевая цена на АИ-95 растёт после отмены ограничений, связанных с пандемией, а также из-за действующего со 2 июня запрета на импорт бензина, солярки, керосина, судового топлива и газойля. Он останется в силе до 1 октября. Объёмы производства и поставок топлива на российский рынок пока не могут удовлетворить возрастающий спрос. Биржевые цены ещё не повлияли на стоимость бензина на заправках.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Москве появился новый вид разметки для парковок

19 июня 2020

Новый Mercedes S-Class сохранит двигатель V12

19 июня 2020

На электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук

19 июня 2020

Концерн Volkswagen решил стать полноценным владельцем Audi

19 июня 2020
Kia Carnival

Опубликован тизер семиместного минивэна Kia нового поколения

18 июня 2020

Tesla попросила дизайнеров создать электрокар в «китайском стиле»

18 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Coolray - geely coolray 2020 быстрая мода Тест драйв
18 июня 2020

Geely Coolray
"Быстрая мода"
Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 как закат эры гаражного тюнинга
Тест драйв
15 июня 2020

Lada Vesta Sport
"Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга"
Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам?
Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 0 5 9