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14 сен 2023

Опубликованы изображения нового российского внедорожника Visuva

Опубликованы изображения нового российского внедорожника Visuva
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появились эскизы будущего 3-дверного внедорожника под названием Visuva. Разработкой автомобиля занимается группа энтузиастов из Красноярска

Как заявляют создатели, автомобиль подойдет для эксплуатации как в городских условиях, так и в экстремальных условиях бездорожья. По опубликованным изображениям видно, что Visuva получит брутальный экстерьер и высокий дорожный просвет. Привлекают внимания широкие колесные арки, отсутствие зеркал заднего вида, а также стекла на двери багажника.

Предварительно известно, что автомобиль позаимствует силовую установку производства Great Wall. Заявленная мощность - 354 л.с. Пока автомобиль проходит испытания ходовой части. Также по изображениям можно понять, что автомобиль получит независимую подвеску. Как говорят разработчики, амортизаторы и пружины будут собственного производства.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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