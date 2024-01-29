Опубликованы официальные изображения нового электромобиля от авиакомпании JuneYao

Китайская авиакомпания JuneYao поделилась первыми официальными изображениями нового электрического лифтбека Air, который должен дебютировать на рынке только в 2025 году

Как отмечает производитель дизайн Air был вдохновлен авиационной эстетикой. Электромобиль отличается плавными линиями кузова, спойлером по типу “утиного хвоста”, скрытыми дверными ручками и многоярусной передней светодиодной оптикой. Также можно заметить, что лифтбек получит удлиненное лобовое стекло, открывая водителю более широкий вид на небо.

Технические характеристики пока не раскрываются. Известно только, что Air сконструирован на платформе собственной разработки. В первую очередь данная модель предназначена для комплексного подхода к клиентам компании. Она будет использоваться как для трансфера в/из аэропорта, а также для аренды в каршеринге. Но и обычные покупатели смогут приобрести автомобиль. Предполагаемая стоимость - 200 000 юаней (2 500 000 рублей).