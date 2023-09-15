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15 сен 2023

Ora Good Cat готовится к дебюту в России

Ora Good Cat готовится к дебюту в России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Great Wall сертифицировала в России электромобиль под названием Ora Good Cat. Стоимость в Китае - 103 900 юаней (1 371 000 рублей)

Ora Good Cat дебютировал в Китае в 2020 году. Автомобиль выделяется «круглым» и «милым» дизайном. Внутри устанавливается цифровая панель, разделенная на дисплей «приборки» и сенсорный экран мультимедийной системы. Габариты новинки составляют: 4235/1825/1596 мм., а колесная база - 2650 мм.

В основе силовой установки лежит один электромотор мощностью 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Предложена емкость батареи - 47,8 или 59,1 кВт*ч. Запас хода - 401 и 501 км. соответственно. Также в Китае доступна версия с электромотором мощностью 171 л.с. и 250 Нм. Емкость батареи и запас хода идентичен. Трансмиссия для всех версий предложена одна - «автомат». Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
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