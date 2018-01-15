Центробанк опубликовал проект своего указания, которое, в случае его принятия, позволит ведомству запрещать страховым компаниям натуральное возмещение по ОСАГО (то есть направлять на ремонт) сроком на один год.

Для того, чтобы страховая компания была отстранена от системы натурального возмещения достаточно двух жалоб на некачественно проведенный ремонт. В этом случае регулятор может запретить направлять машины на ремонт на срок до полугода. Если же таких жалоб наберется 1% от общего числа обращения, страховой компании грозит запрет сроком до одного года.

Страховщики говорят, что данное указание сделает бессмысленной и без того буксующую реформу ОСАГО. Изначально замена денежных выплат направлением на ремонт должна была помочь сократить ущерб, который страховым компаниям наносят автоюристы. Теперь же они получают в свои руки еще один инструмент: составить обоснованную жалобу на некачественный ремонт для них не составит труда.

В связи с этим в Российском союзе автостраховщиков опасаются, что компании вообще откажутся от новой схемы выплат компенсации и будут по старинке выплачивать все деньгами. Впрочем, в самом Центробанке говорят, что количество жалоб на некачественный ремонт по ОСАГО по вине страховщика мизерно и не новое указание не должно оказать сколь-нибудь значимого влияния на рынок.