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26 апр 2019

ОСАГО и КАСКО планируют объединить

ОСАГО и КАСКО планируют объединить

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по КАСКО. Предложение необходимо рассмотреть до 1 июня 2019 года.

 

О том, что ОСАГО и КАСКО можно было объединить в единый полис для удешевления услуг автострахования, премьер Медведев  говорил еще несколько  недель назад. По его словам, подобный универсальный полис должен быть дешевле, чем цена ОСАГО вместе с КАСКО, если покупать их по отдельности. К слову, ранее с такой инициативой выступил первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. По словам депутата, универсальный документ должен стоить дешевле, нежели отдельно купленные два полиса.

В свою очередь, представители Центробанка заявили, что считают возможным рассмотреть введение в России комбинированного полиса ОСАГО и КАСКО. В ЦБ пояснили, что эти документы покрывают разные риски, и практика использования универсальных полисов уже применяется в ряде стран.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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