ОСАГО может подорожать

Центробанк опубликовал проект указания, повышающего стоимость ОСАГО для автомобилей, зарегистрированных в недружественных странах.

Какие страны входят в список недружественных – не уточняется, однако, ставка для них вырастет многократно. Сейчас для всех въезжающих в РФ машин действует коэффициент 1.7. Однако, если автомобиль принадлежит юридическому лицу (и зарегистрирована в недружественной стране), то для него уже будет действовать коэффициент 12.5.

Если говорить о стоимости самого полиса, то после внедрения нововведений его стоимость «подскочет» сразу в семь с половиной раз. Указание Центробанка вступает в силу через 10 дней после официальной публикации.