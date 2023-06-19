Автомобильный портал Motorpage
19 июн 2023

ОСАГО может подорожать

ОСАГО может подорожать

Центробанк опубликовал проект указания, повышающего стоимость ОСАГО для автомобилей, зарегистрированных в недружественных странах.

Какие страны входят в список недружественных – не уточняется, однако, ставка для них вырастет многократно. Сейчас для всех въезжающих в РФ машин действует коэффициент 1.7. Однако, если автомобиль принадлежит юридическому лицу (и зарегистрирована в недружественной стране), то для него уже будет действовать коэффициент 12.5.

Если говорить о стоимости самого полиса, то после внедрения нововведений его стоимость «подскочет» сразу в семь с половиной раз. Указание Центробанка вступает в силу через 10 дней после официальной публикации. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Чиновникам опять хотят ограничить доступ к иномаркам

19 июня 2023

Lada X-Cross 5: производство началось

19 июня 2023

Страховые компании актуализировали каталоги запчастей

19 июня 2023

Единое ОСАГО для России и Белоруссии утверждено

19 июня 2023

Автопилот не интересует водителей

19 июня 2023
Changan CS75 2019 вид сбоку

Changan привезет в Россию сразу две новинки

19 июня 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «белый и пушистый? или злой и когтистытй?» Тест драйв
19 июня 2023

Changan CS55 Plus
"«Белый и пушистый? Или злой и когтистытй?»"
Great Wall Poer KingKong - great wall poer kingkong (2023) размер имеет значение
Тест драйв
15 июня 2023

Great Wall Poer KingKong
"Размер имеет значение"
Москвич 3 - москвич 3e (2023) гость из будущего
Тест драйв
12 июня 2023

Москвич 3
"Гость из будущего"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 1 9 8