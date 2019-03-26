Осло станет первым в мире городом с беспроводными зарядками для такси

Это решение норвежских властей является одним из этапов перехода на чистый общественный транспорт. К 2023 году весь таксопарк перейдёт на электротягу. Норвежцы также планируют, что к 2025 году все продаваемые в стране новые автомобили будут электрическими

В Норвегии такие решения не являются чем-то необычным, так как страна - крупнейший потребитель электрокаров с учётом численности населения и самым быстрорастущим рынком электромобилей Европы. Например, за прошлый год в стране продали 46 413 новых электромобилей – это треть от общего объёма продаж на местном рынке. Для сравнения, в Америке на долю электрокаров приходится всего 1,2% от общего числа продаж новых машин.

Что касается организации сети беспроводных зарядок, то система будет представлять собой индукционные платформы, которые будут располагаться на парковках такси, где автомобили выстраиваются в очередь в ожидании клиентов. Чтобы легче представить принцип работы такой платформы, достаточно вспомнить беспроводную зарядку для мобильных телефонов, функционал будет схожим.