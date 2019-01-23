Оставил место ДТП и поехал на нары

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки, по которым скрывшийся с места ДТП водитель будет автоматически приравнен к лицу находящемуся в алкогольном опьянении, что, в свою очередь, увеличит степень наказания для виновника

Обсуждение данного вопроса назревало довольно давно, ведь по нынешнему законодательству за оставление места аварии предусмотрено лишь административное наказание (лишение прав сроком до полутора лет либо административный арест). Уголовная ответственность за такое деяние не предусматривалась, и многие нарушители активно пользовались этим.

Теперь же, согласно поправкам, степень строгости наказания будет зависеть от того, были ли в аварии погибшие. Согласно поправкам, если погибших не было, однако пострадавшие получили тяжкий вред здоровью, то скрывшийся водитель будет наказан так же, как если бы он был пьяный. За это будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет. Если в аварии был погибший, то срок сможет составить до 7 лет, а если погибли два и более человека - до 9 лет.