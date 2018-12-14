Автомобильный портал Motorpage
14 дек 2018

Оставьте свои водительские права дома

Оставьте свои водительские права дома

Запустился проект по появлению  электронных водительских документов. Хотя сами удостоверения выпускать не начали, региональных инспекторов ГИБДД уже оснастили специальными планшетами, которые могут дать информацию о водителе по его фотографии

На данный момент в тестовом режиме запущена программа, которая  позволяет по фотографии автомобилиста определить его личность и получить всю нужную информацию в базе данных ведомства. Кроме того, ведется разработка единой системы, в которой будет содержаться вся необходимая информация о водителе и его машине.

Что касается внедрения самих электронных документов, то пока они находятся лишь в стадии создания. В следующем году ГИБДД будет заниматься утверждением их формата. Однако, по словам начальника ГИБДД, Михаила Черникова, после введения электронных водительских удостоверений водители смогут пользоваться ими отдельно от обычных «бумажных», хотя последние сохранят свою юридическую силу.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Известия, Колеса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Teramont 2018

Volkswagen пересмотрел оснащение Teramont

14 декабря 2018
Volvo FE Electric

Пока одни говорят, другие делают

13 декабря 2018
Hyundai Nexo

Корея следует японским путем

13 декабря 2018

Скидку на штрафы продлят

13 декабря 2018
Ford Courier

Из офисного планктона в рабочие лошади!

13 декабря 2018

Новый старый Passat

13 декабря 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class - сравнительный тест audi a7 sportback 55 tfsi quattro 2018 и mercedes-benz cls 450 4matic 2019 : победа формы над содержанием Сравнительный тест
14 декабря 2018

Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class
"Audi A7 и Mercedes-Benz CLS: победа формы над содержанием"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 уехал далеко от «донора»
Тест драйв
12 декабря 2018

Lada Xray Cross
"Lada XRAY Cross уехал далеко от «донора»"
Hyundai Santa Fe - незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый hyundai santa fe
Тест драйв
10 декабря 2018

Hyundai Santa Fe
"Незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый Hyundai Santa Fe"
Jeep Cherokee - jeep cherokee 2019 как все и не как все
Тест драйв
06 декабря 2018

Jeep Cherokee
"Как все и не как все"

Написано новостей:

2 2 3 9 3