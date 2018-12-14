Оставьте свои водительские права дома

Запустился проект по появлению электронных водительских документов. Хотя сами удостоверения выпускать не начали, региональных инспекторов ГИБДД уже оснастили специальными планшетами, которые могут дать информацию о водителе по его фотографии

На данный момент в тестовом режиме запущена программа, которая позволяет по фотографии автомобилиста определить его личность и получить всю нужную информацию в базе данных ведомства. Кроме того, ведется разработка единой системы, в которой будет содержаться вся необходимая информация о водителе и его машине.

Что касается внедрения самих электронных документов, то пока они находятся лишь в стадии создания. В следующем году ГИБДД будет заниматься утверждением их формата. Однако, по словам начальника ГИБДД, Михаила Черникова, после введения электронных водительских удостоверений водители смогут пользоваться ими отдельно от обычных «бумажных», хотя последние сохранят свою юридическую силу.