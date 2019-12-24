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24 дек 2019

Открыт дублёр Киевского шоссе

Открыт дублёр Киевского шоссе

Дорога имеет четыре полосы движения — по две в каждую сторону, включая полосы для движения общественного транспорта

Дорога имеет четыре полосы движения — по две в каждую сторону, включая полосы для движения общественного транспорта. «Сделали первый участок дублера между Калужским и Киевским шоссе, который, конечно же, и разгрузит магистрали, и даст возможность подъезда к крупнейшему в регионе Хованскому кладбищу, станциям метро «Филатов Луг» и «Саларьево», — заявил на церемонии открытия мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на столичных властей, общая протяженность этого дублера составит 12 километров. В будущем планируется открытие еще двух участков. Ввод трассы в эксплуатацию целиком планируется в 2020 году. Дорога должна соединить ул. Адмирала Корнилова с автодорогой Сосенки — Ямонтово и с автодорогой от М-3 «Украина» — д. Середнево — д. Марьино — д. Десна.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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