Отмена «+20 км/ч» - названа причина

Дискуссия об отмене нештрафуемого порога скоростного лимита не утихает до сих пор, но похоже, что никто не понимает, а зачем вообще это делать? Глава департамента транспорта, Максим Ликсутов, попытался объяснить

Если говорить кратко, то таким образом дептранс собирается победить смерть. Нет, не свою, а людей на дорогах. «60% смертей на дорогах происходит из-за существенного превышения скорости. Позиция здесь наша, может быть, непопулярная для автомобилистов, но это — снижение неадминистрируемого порога скорости именно в городах с 20 км/ч до 10 км/ч. Все-таки снижение порога именно в городе, на наш взгляд, существенно сократит смертность и выполнит те задачи, которые президент поставил перед всеми нами, чтобы на дорогах стало безопаснее», — цитирует Ликсутова информагентство «Москва».

Отметим, что в начале ноября 2020 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что министерство внутренних дел выступает резко против инициативы снизить нештрафуемое превышение скорости с 20 до 10 км/ч. Он отметил, что его ведомство является «категорическим противником» нововведения, которое последние полтора года активно обсуждается на разных уровнях.