Автомобильный портал Motorpage
29 мар 2017

Отныне обменять права можно и в МФЦ

Отныне обменять права можно и в МФЦ

Отныне водительские права можно будет обменять не только в подразделениях ГИБДД, но и в Многофункциональных центрах

Такое постановление на днях приняли в Правительстве и опубликовали на портале кабинета министров. Заменить можно как российские права, например, в случае окончания срока их действия, так и международные.

Помимо этого в Правительстве определили правила замены водительских удостоверений до истечения даты, по которую они действительны. Ранее заменить, можно было лишь права с окончившимся сроком действия, что вызывало массу неудобств, теперь российские права можно поменять в любой момент, при наличии действующей справки о прохождении водительской медкомиссии.

Так же Правительство уточнило процедуру замену иностранных водительских удостоверений на российские. Как пояснили в Правительстве, цель всех нововведений – уменьшение финансовых и временных затрат населения, а так же повышение качества государственных услуг при одновременном снижении коррупционной составляющей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Ведомости

Комментарии к новости

Последние новости

...

NASA примет участие в разработке беспилотных автомобилей

29 марта 2017

Новый регламент для сотрудников ГИБДД отложен

29 марта 2017
Lifan MyWay 2017

Старт продаж кроссовера Lifan MyWay ожидается в июле

29 марта 2017

Audi не получит электроники для дрифта

29 марта 2017

Seat анонсировал новый кроссовер

29 марта 2017

Скорость в подмосковных городах хотят ограничить до 50 км/ч

29 марта 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Antara - opel antara 2011 дань традициям Вторичный рынок
29 марта 2017

Opel Antara
"Дань традициям"
LIFAN X60 - lifan x60 2016 прожиточный минимум
Тест драйв
27 марта 2017

LIFAN X60
"Прожиточный минимум"
KIA Cerato - kia cerato 2016 вид спереди
Тест драйв
24 марта 2017

KIA Cerato
"Властелин городских колец"
Ford Explorer - дороги россии. если уйти на север
Автопутешествия
22 марта 2017

Ford Explorer
"Если уйти на Север"

Написано новостей:

1 8 5 3 3