Отныне водительские права можно будет обменять не только в подразделениях ГИБДД, но и в Многофункциональных центрах

Такое постановление на днях приняли в Правительстве и опубликовали на портале кабинета министров. Заменить можно как российские права, например, в случае окончания срока их действия, так и международные.

Помимо этого в Правительстве определили правила замены водительских удостоверений до истечения даты, по которую они действительны. Ранее заменить, можно было лишь права с окончившимся сроком действия, что вызывало массу неудобств, теперь российские права можно поменять в любой момент, при наличии действующей справки о прохождении водительской медкомиссии.

Так же Правительство уточнило процедуру замену иностранных водительских удостоверений на российские. Как пояснили в Правительстве, цель всех нововведений – уменьшение финансовых и временных затрат населения, а так же повышение качества государственных услуг при одновременном снижении коррупционной составляющей.