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21 сен 2020

Пандемия уронила спрос на автомобильные товары

Пандемия уронила спрос на автомобильные товары

Рынок автомобильных товаров в России за период самоизоляции уменьшился на 50%: это утверждает исследование, проведённое Яндекс.Маркетом

Исследователи сообщают, что весной, например, пользователи стали значительно реже интересоваться автомобильными шинами. Спрос на эту категорию товаров начал падать в конце марта, а к 3 апреля по сравнению с 20 марта снизился более чем на 40%. В то же время было зафиксировано резкое уменьшение интереса россиян к автозапчастям: на начало апреля по сравнению с серединой марта спрос на них оказался меньше вполовину.

В то же время, в поисковых запросах отмечено, что если человек и искал автомобильные товары, то в критериях поиска он указывал и дешевизну. Эксперты связывают эту тенденцию с тем, что в период самоизоляции россияне стали меньше ездить, но в то же время уверяют, что пандемия сделала личный транспорт более важным для человека. По прогнозам аналитиков, к концу года интерес к автотоварам может вырасти.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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