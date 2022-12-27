Парковка в новогодние праздники будет бесплатной

В период новогодних праздников парковка в Москве будет бесплатной, сообщает пресс-служба Дептранса.

В период с 1 по 8 января можно будет оставлять машину без оплаты на всех московских улицах, включая те, где действуют повышенные тарифы с градацией в 380 и 450 рублей за один час стоянки. К большому сожалению, плоскостные парковки с шлагбаумами, которые, в основном, расположены возле конечных станций метро, останутся платными.

Также стоит отметить, что на некоторых улицах работает дифференцированный тариф - в зависимости от загруженности цены меняются, как в меньшую, так и в большую сторону. Напомним, штраф за неоплаченную парковку в Москве составляет 5 тысяч рублей.