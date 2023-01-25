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25 янв 2023

Парковочных мест в Москве никогда не станет больше!

Парковочных мест в Москве никогда не станет больше!

В удивительное время мы живем – столица постоянно расширяется. Сегодня даже Троицк уже является частью Москвы. Жилищное строительство тоже не сбавляет оборотов – каждый месяц на каком-нибудь клочке земли вырастает очередная 25-этажная свечка. Новый дом – это хорошо. Хуже, когда у жилищного комплекса наблюдаются проблемы с парковкой

В новой Москве такое положение дел  складывается сплошь и рядом. Есть прекрасный дом и не менее прекрасный двор, который портит бесчисленное множество машин, скученных как шпроты в консервной банке. Спрашивается, а где паркинг или гараж? Ответ лежит на поверхности – этих объектов просто не существует.

Эксперты по недвижимости подсчитали, что коэффициент обеспеченности машино-местами на первичном рынке жилья в Москве снизился вдвое за последние пять лет. Говоря простым языком, застройщики постепенно перестают строить дома с паркингами.

Почем так? Здесь на сцену уже выходят сами застройщики, которые говорят, что  они и рады бы построить, но тенденция такая, что люди не спешат покупать машиноместа. Причина тому – их высокая стоимость. В Москве ценник на машиноместо может достигать двух с половиной миллионов рублей. Если учесть, что  средняя цена на однокомнатную столичную квартиру  - шесть миллионов рублей, то вам придется заплатить сверху еще треть от стоимости квартиры, чтобы получить собственное парковочное пространство. Причем девелоперы не готовы снижать цены, свое решение они мотивируют повышением себестоимости строительства. Такой вот замкнутый круг -  компании не возводят паркинги, потому что их никто покупать не спешит - ибо дорого, но снизить цены тоже никто не хочет, потому что строить - тоже дорого…
 

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