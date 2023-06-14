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14 июн 2023

Пассажиры такси будут застрахованы за счет перевозчика

Пассажиры такси будут застрахованы за счет перевозчика
Госдума 13 июня в третьем (окончательном) чтении приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси.
Новый правовой акт вступает в силу не сразу, а лишь первого сентября  следующего года. В соответствии с законом все перевозчики – будь то индивидуальные предприниматели или организации должны будут приобрести дополнительную страховку за причинение вреда пассажирам. Суммы немаленькие – от двух миллионов рублей. Причем, ее придется покупать на каждый автомобиль  юридического лица.
 
Нововведение связано с тем, что сегодня такси не подпадает под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), соответственно, пассажиры защищены лишь обычным ОСАГО, выплаты по которому недостаточны.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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