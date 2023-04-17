ПДД для электрических самокатов будут пересмотрены

В российском Минтрансе заявили о возможности пересмотра и корректировки ПДД для электросамокатов и прочих СИМ только после завершения нынешнего сезона – то есть осенью 2023 года

О необходимости пересмотра ПДД заговорили в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Глава комиссии по транспорту, Алексей Цивилев, даже выступил с критикой, заявив, что введённый поправками, например, лимит скорости в 25 км/ч, который распространяется и на тротуары, может привести к многочисленным столкновениям и травмам.

Минтранс же отреагировал на данное требование интересным решением – поправки должны вступить в силу, а все предположения депутата будут проверены в рамках текущего сезона.