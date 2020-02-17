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17 фев 2020

Пекинский автосалон отменен из-за эпидемии коронавируса

Пекинский автосалон отменен из-за эпидемии коронавируса
Мотор-шоу в Пекине, которое должно было состояться в конце апреля, официально отменено из-за эпидемии в Китае
Пекинский автосалон, который должен был состояться в конце апреля 2020 г., официально отменен в связи с эпидемией в Китае, вызванной вирусом нового типа. Об этом со ссылкой на организаторов мероприятия сообщает Automotive News.

Мотор-шоу в Пекине является одной из самых масштабных выставок в стране с крупнейшим автомобильным рынком в мире. Помимо местных компаний, в автосалоне регулярно принимают участие ведущие мировые автопроизводители, в том числе Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, BMW и Ford. Напомним, что ранее многие автомобильные компании вынуждены были приостановить производство в Китае. В частности, речь идет о Honda, Toyota, General Motors и PSA. Кроме того, компания Hyundai остановила производство автомобилей на своих предприятиях в Южной Корее в связи с нехваткой китайских комплектующих, поставки которых задерживаются из-за вспышки эпидемии

 
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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