Пенсионеры стали попадать в аварии на электросамокатах

Вопрос допуска пенсионеров к управлению автомобилем часто обсуждается правительствами многих европейских и азиатских стран – где то начинают вводить запреты, а где-то устанавливать порог допустимого возраста

В России же пока все либерально – в законодательстве никаких регламентирующих "верхний предел" возраста водителя ограничений нет. Даже курсов для пожилых водителей на государственном уровне не проводится. Впрочем, некоторые события показывают, что озаботиться данным вопросом, пожалуй, стоит.

Например, на днях в Барнауле 78-летняя пенсионерка решила прокатиться… нет, не на машине, а на электросамокате и, не справившись с управлением, врезалась в автомобиль. «При повороте направо не справилась с управлением и совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Gaia», — отметили в пресс-службе ГИБДД.