Переносные камеры отметят на карте

Автомобилисты получат доступ к данным о расположении более 4 тыс. мобильных дорожных камер. Разработать необходимую систему в 2019 году поручил вице-премьер Максим Акимов

Раскрыть данные о размещении мобильных камер фиксации нарушений (так называемых треног) призвал вице-премьер Максим Акимов в ходе конференции «Безопасная дорога», проходящей в Москве. «Треноги ставятся бессистемно, сейчас их работает более 4 тыс.»,— заявил он. По мнению чиновника, необходимо передавать сведения о геолокации контрольных приборов «во все возможные системы навигации, включая «Яндекс. Карты» и аналогичные сервисы.

На основе собираемых данных можно также проводить сверки координат в вынесенных постановлениях с координатами установки камер, чтобы выявлять нарушения процедуры фиксации. Напомним, что сейчас водители могут посмотреть в навигаторе места расположения только стационарных комплексов — сервисы «Яндекса» содержат более 20 тыс. пользовательских меток геолокации.