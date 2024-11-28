Перезапуск завода Toyota в Петербурге снова отложен на неопределенный срок

Стало известно о переносе сроков возобновления работы бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге, который ранее планировалось перезапустить до конца 2024 года. Об этом сообщил заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев.

Некоторое время назад глава Минпромторга России Денис Мантуров заявлял, что на базе завода начнется производство автомобилей российской марки Aurus, включая новую линейку бизнес-класса, в сотрудничестве с зарубежным партнером. Однако до настоящего момента работы так и не возобновились, а конкретные сроки старта остаются неясными.

Информация о трудностях в перезапуске предприятия появилась еще в сентябре. По слухам, неким китайским партнером должна была стать марка Hongqi, но из-за опасения наложения вторичных санкций, руководство бренда не готово открыто выпускать свои автомобили с шильдиком Aurus. Вероятно, переговоры до сих пор ведутся, но до конца неизвестно, получится ли в России запустить новую линейку премиальных автомобилей в 2025 году, как ранее сообщал Мантуров.