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28 сен 2021

Пешеход, не выходи на дорогу во вторник!

Пешеход, не выходи на дорогу во вторник!

Пресс-служба ГИБДД сообщает, что по вторникам происходит наибольшее число ДТП с участием пешеходов, соответственно этот день можно назвать для них самым неблагоприятным.

Как заявляет ТАСС, наезд на пешехода является одним из самых популярных видов дорожно-транспортных происшествий в целом. Если верить статистике, то более тридцати процентов  от всех ДТП составляют именно они! Причинами ДТП обычно является переход дороги в неположенном месте, хотя и водители часто не соблюдают правила и не пропускают людей даже на «зебрах».

Отметим, что месяц назад в ГИБДД назвали и самую опасную дорогу в Москве. Почетное звание получил МКАД. При этом по статистике аварийность на дороге снижается. За 7 месяцев 2021 года на столичной кольцевой автодороге было зафиксировано 379 аварий, что на 6,8% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Забавно, но аварии с пешеходами происходят и на МКАД, когда люди пытаются перебежать 8-полосную магистраль.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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