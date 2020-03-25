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25 мар 2020

Peugeot и Opel остановят производство в России из-за коронавируса

Peugeot и Opel остановят производство в России из-за коронавируса

Группа PSA в начале апреля остановит конвейеры завода в Калужской области из-за COVID-19 и нехватки комплектующих из Европы

Группа PSA объявила о вынужденной приостановке выпуска автомобилей марок Peugeot, Citroen и Opel на российском предприятии в Калуге в связи с пандемией коронавируса и нехваткой компонентов. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в мире и в России, закрытием крупных европейских заводов, временной остановкой поставок комплектующих по всему миру, потенциальными рисками для сотрудников, а также в соответствии с мерами по борьбе с коронавирусом, рекомендуемыми правительством России, Groupe PSA приняла решение временно приостановить производство автомобилей брендов PSA (Peugeot, Citroёn, Opel) на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области с 1 по 3 апреля включительно», — отмечено в сообщении.

В PSA также добавили, что с 6 по 10 апреля включительно весь коллектив предприятия уходит в отпуск. При этом сроки могут быть дополнительно скорректированы в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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