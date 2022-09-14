Пикап Ram станет электрокаром

Марка Ram, известная своими пикапами и коммерческой техникой, перестанет оснащать самый компактный пикап 1500 дизельным мотором.

Идеологическим преемником «Рама» станет электрическая версия, которую представят лишь через два года – осенью 2024. К середине десятилетия Ram предложит электрифицированные модели в большинстве рыночных сегментов, в которых присутствует. К концу десятилетия электрические Ram должны появиться на всей протяжённости модельного ряда.

Электрификация модельного ряда является частью глобальной стратегии альянса Stellantis, согласно которой все марки, входящие в альянс, должны в течение десяти лет активно заняться освоением отрасли электромобилей. Да и в конце концов, уже и Hummer, и Ford выпустили уже свои электрические пикапы, так что просто воспринимаем это как данность.