Пилоты WRC протестуют против запрета мата

Ведущие гонщики чемпионата мира по ралли (WRC) устроили акцию протеста против новых правил Международной автомобильной федерации (FIA), запрещающих нецензурную лексику в телеинтервью. Во время шейкдауна Safari Rally Kenya спортсмены отказались давать комментарии или говорили исключительно на родном языке, выражая несогласие с новыми санкциями

Причиной протеста стало недавнее наказание гонщика Hyundai Адриена Фурмо. Француз получил штраф в размере 10 000 евро за нецензурное выражение в интервью после Rally Sweden. Его фраза «we f***ed up yesterday» (грубая форма: “мы вчера облажались”) была расценена, как нарушение правил FIA, касающихся «неприемлемого языка».

В ответ на ужесточение регламента пилоты и штурманы WRC создали World Rally Drivers Alliance (WoRDA) – объединение, аналогичное Grand Prix Drivers Association (GPDA) в Формуле-1. Организация направила заявление в FIA, выразив обеспокоенность чрезмерными санкциями и призвав президента федерации Мохаммеда бен Сулайема к принятию срочных мер по отмене цензурного правила. Однако FIA пока не дала официального ответа и не начала переговоры с WoRDA.