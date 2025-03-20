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20 мар 2025

Пилоты WRC протестуют против запрета мата

Пилоты WRC протестуют против запрета мата
Автор фото: freepik

Ведущие гонщики чемпионата мира по ралли (WRC) устроили акцию протеста против новых правил Международной автомобильной федерации (FIA), запрещающих нецензурную лексику в телеинтервью. Во время шейкдауна Safari Rally Kenya спортсмены отказались давать комментарии или говорили исключительно на родном языке, выражая несогласие с новыми санкциями

Причиной протеста стало недавнее наказание гонщика Hyundai Адриена Фурмо. Француз получил штраф в размере 10 000 евро за нецензурное выражение в интервью после Rally Sweden. Его фраза «we f***ed up yesterday» (грубая форма: “мы вчера облажались”) была расценена, как нарушение правил FIA, касающихся «неприемлемого языка».

В ответ на ужесточение регламента пилоты и штурманы WRC создали World Rally Drivers Alliance (WoRDA) – объединение, аналогичное Grand Prix Drivers Association (GPDA) в Формуле-1. Организация направила заявление в FIA, выразив обеспокоенность чрезмерными санкциями и призвав президента федерации Мохаммеда бен Сулайема к принятию срочных мер по отмене цензурного правила. Однако FIA пока не дала официального ответа и не начала переговоры с WoRDA.

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