Пьяных нарушителей обяжут устанавливать алкозамки

Минпромторг и ГИБДД обсуждают принудительную установку алкозамков в автомобили тех, кого поймали за нетрезвой ездой

Да, совсем скоро может случится так – вы сели пьяным за руль, вас поймали и лишили прав, но на этом санкции не кончатся. Чуть позже на вашу машину установят алкозамок. Точнее вы сами его установите за свой счет. «Если человек хоть раз попался — мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю — на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. <...> Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», — заявил заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Между тем, вопрос с алкозамками прорабатывается уже достаточно давно. Последние значимые прения касались внедрения подобных механизмов на автомобилях каршеринга. После того как нетрезвые нарушители стали активно использовать чужие аккаунты.