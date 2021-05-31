Автомобильный портал Motorpage
31 май 2021

Пьяных нарушителей обяжут устанавливать алкозамки

Пьяных нарушителей обяжут устанавливать алкозамки

Минпромторг и ГИБДД обсуждают принудительную установку алкозамков в автомобили тех, кого поймали за нетрезвой ездой

Да, совсем скоро может случится так – вы сели пьяным за руль, вас поймали и лишили прав, но на этом санкции не кончатся. Чуть позже на вашу машину установят алкозамок. Точнее вы сами его установите за свой счет. «Если человек хоть раз попался — мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю — на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. <...> Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», — заявил заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Между тем, вопрос с алкозамками прорабатывается уже достаточно давно.  Последние значимые прения касались внедрения подобных механизмов на автомобилях каршеринга. После того как нетрезвые нарушители стали активно использовать чужие аккаунты.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Porsche 911 стал 500-сильнм спорткаром

31 мая 2021
Toyota Mirai (2022)

Toyota Mirai установила рекорд пробега

31 мая 2021

Ford готовит очень мощный двигатель

31 мая 2021

Rolls-Royce раскрыл наименование первого электромобиля

31 мая 2021

Jeep возродит модель Commander

28 мая 2021

Назван обладатель титула CAR OF THE YEAR

28 мая 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) оправдывает ли новый kia carnival налог на роскошь? Тест драйв
31 мая 2021

KIA Carnival
"Оправдывает ли новый Kia Carnival налог на роскошь?"
Hyundai Genesis G80 - саммит genesis g80 (2021)
Тест драйв
28 мая 2021

Hyundai Genesis G80
"Саммит G80"
Land Rover Defender 90 - land rover defender 90 (2020) «защитник вольности и прав»
Тест драйв
26 мая 2021

Land Rover Defender 90
"«Защитник вольности и прав»"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 3 4 2