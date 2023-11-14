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14 ноя 2023

Пьяных самокатчиков будут штрафовать на 30 000 рублей

Пьяных самокатчиков будут штрафовать на 30 000 рублей

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому будет введена мера наказания граждан за нетрезвое вождение средств индивидуальной мобильности (СИМ) - велосипедов, электросамокатов и других

Соответствующие поправки будут включены в Кодекс об административных правонарушений в новой статье “Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения”. Если нарушение не привело к уголовному преступлению, то размер штрафа составит от 20 000 до 30 000 рублей. Положение может быть усугублено штрафом от 4000 до 5000 рублей, если водитель СИМ скроется с места ДТП.

Более того, новый законопроект касается нарушений за перевозку пассажиров и превышения скорости на СИМ. Планируется ввести штраф за катание вдвоем в размере от 2 000 до 3 000 рублей. Что касается превышения скорости, то превышение от 5 до 10 км/ч будет караться штрафом в размере 800 рублей, от 10 до 15 км/ч - от 3 000 до 3 500 рублей, от 15 до 20 км/ч - от 4 000 до 4 500 рублей, а от 20 км/ч - 5 000 рублей. Если нарушитель не остановится по требованию полиции, то дополнительно будет оштрафован от 500 до 800 рублей.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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