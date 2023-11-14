Пьяных самокатчиков будут штрафовать на 30 000 рублей

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому будет введена мера наказания граждан за нетрезвое вождение средств индивидуальной мобильности (СИМ) - велосипедов, электросамокатов и других

Соответствующие поправки будут включены в Кодекс об административных правонарушений в новой статье “Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения”. Если нарушение не привело к уголовному преступлению, то размер штрафа составит от 20 000 до 30 000 рублей. Положение может быть усугублено штрафом от 4000 до 5000 рублей, если водитель СИМ скроется с места ДТП.

Более того, новый законопроект касается нарушений за перевозку пассажиров и превышения скорости на СИМ. Планируется ввести штраф за катание вдвоем в размере от 2 000 до 3 000 рублей. Что касается превышения скорости, то превышение от 5 до 10 км/ч будет караться штрафом в размере 800 рублей, от 10 до 15 км/ч - от 3 000 до 3 500 рублей, от 15 до 20 км/ч - от 4 000 до 4 500 рублей, а от 20 км/ч - 5 000 рублей. Если нарушитель не остановится по требованию полиции, то дополнительно будет оштрафован от 500 до 800 рублей.