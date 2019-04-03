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3 апр 2019

Пьяных водителей собираются сажать на 15 лет

Пьяных водителей собираются сажать на 15 лет

В Госдуме считают необходимым ужесточить наказание для водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и совершили аварию, повлекшую гибель людей

Как заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, такие действия водителей надо приравнивать к умышленным убийствам, и ответственность должна быть соответствующая. «Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел»- упомянул парламентарий.

Володин уточнил, что вопрос сейчас прорабатывается с участием профильных комитетов. «Не исключаю, что данная законодательная инициатива может быть рассмотрена уже в текущей сессии», — сказал Председатель Госдумы. Его слова подтвердил первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной работе Андрей Исаев. По его словам, инициатива  уже подготовлена и направлена в Верховный суд и в Правительство.

К слову, ранее в Госдуме поддержали поправки, по которым скрывшийся с места ДТП водитель будет нести усиленное наказание, как пьяный. Таким образом, водителей, скрывшихся с места серьезной аварии, можно будет посадить в тюрьму на срок до 9 лет. 

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Эхо Москвы

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