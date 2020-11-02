Платные трассы в РФ перешли на зимние тарифы

Платные автотрассы в России с 1 ноября перевели на зимние тарифы. Они чуть ниже летних, однако стоимость проезда проиндексирована по сравнению с предыдущим зимним сезоном 2019/2020 на величину инфляции. Изменена и часть скидок для владельцев транспондеров и абонементов

На М-3 «Украина» стоимость проезда не меняется, но дневной тариф начинает действовать не с шести, а с семи утра. Сохраняется дифференциация по дням недели. Например, при оплате наличными для легковых автомобилей тариф «понедельник — четверг» будет 50 рублей, а с пятницы по воскресенье включительно — 60 рублей.

На М-11 «Нева» в целом стоимость проезда стала меньше при оплате наличными на 110-170 рублей по отношению к летним тарифам 2020 года. Максимальная скидка с ноября для владельцев транспондеров Т-pass составит 30%. На ряде маршрутов скидка понижена до 20%.

На М-4 «Дон» стоимость проезда по всему маршруту с 21-го по 1319-й километр (Московская область — Краснодарский край) для легковых автомобилей снизится по сравнению с летней на 130-245 рублей в зависимости от дня недели. С понедельника по четверг тариф ниже, чем с пятницы по воскресенье, в праздничные и предпраздничные дни. Абонементы на проезд по платным участкам М-4 подорожают на 5%.