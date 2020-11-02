Автомобильный портал Motorpage
2 ноя 2020

Платные трассы в РФ перешли на зимние тарифы

Платные трассы в РФ перешли на зимние тарифы

Платные автотрассы в России с 1 ноября перевели на зимние тарифы. Они чуть ниже летних, однако стоимость проезда проиндексирована по сравнению с предыдущим зимним сезоном 2019/2020 на величину инфляции. Изменена и часть скидок для владельцев транспондеров и абонементов

На М-3 «Украина» стоимость проезда не меняется, но дневной тариф начинает действовать не с шести, а с семи утра. Сохраняется дифференциация по дням недели. Например, при оплате наличными для легковых автомобилей тариф «понедельник — четверг» будет 50 рублей, а с пятницы по воскресенье включительно — 60 рублей.

На М-11 «Нева» в целом стоимость проезда стала меньше при оплате наличными на 110-170 рублей по отношению к летним тарифам 2020 года. Максимальная скидка с ноября для владельцев транспондеров Т-pass  составит 30%. На ряде маршрутов скидка понижена до 20%.

На М-4 «Дон» стоимость проезда по всему маршруту с 21-го по 1319-й километр (Московская область — Краснодарский край) для легковых автомобилей снизится по сравнению с летней на 130-245 рублей в зависимости от дня недели. С понедельника по четверг тариф ниже, чем с пятницы по воскресенье, в праздничные и предпраздничные дни. Абонементы на проезд по платным участкам М-4 подорожают на 5%.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Terracan (2005)

В Hyundai заявили, что могут разработать конкурента Toyota Land Cruiser

02 ноября 2020
PAL-V Liberty

На дороги Европы вышел летающий автомобиль PAL-V Liberty

30 октября 2020
Chevrolet

Классический внедорожник Chevrolet 1977 года превратили в электромобиль

30 октября 2020
Changan Uni-V

Changan представил свой самый дорогой кроссовер

30 октября 2020

Mitsuoka подсадила в RAV4 ген ретро

30 октября 2020

КАМАЗ разрабатывает систему, которая приучит водителей к экономичной езде

30 октября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLE Coupe - mercedes-benz gle coupe 2020 многогранная обманчивость Тест драйв
02 ноября 2020

Mercedes-Benz GLE Coupe
"Многогранная обманчивость"
Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 изучаем харизму всем женским коллективом
Тест драйв
30 октября 2020

Toyota RAV4
"Изучаем харизму Toyota RAV4 всем женским коллективом"
KIA Cerato - kia cerato 2019 большой привет от питера, или что связывает kia cerato с фрг
Тест драйв
28 октября 2020

KIA Cerato
"Большой привет от Питера, или Что связывает KIA Cerato с ФРГ"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"

Написано новостей:

2 6 9 9 8