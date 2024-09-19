По итогам 2024 года в России могут продать 900 тыс. китайских автомобилей

Согласно данным аналитического агентства “Автостат”, рост продаж китайских автомобилей в России в этом году может достичь показателя в 900 тысяч штук

Такой прогноз создается по тенденциям продаж этого года, которые за 8 месяцев достигли отметки в 591 тыс. проданных китайских автомобилей. Это почти на 50 тыс. авто больше, чем за весь 2023 год (544 тыс. штук). Если расчеты аналитиков верны, 900 тыс. проданных “китайцев” - это абсолютный рекорд российского рынка за последние несколько лет.

Главными лидерами рынка являются Haval с 116,7 тыс. проданных автомобилей и Chery с 102,1 тыс. проданных штук. За ними следуют Geely (96,7 тыс.) и Changan (71,5 тыс.). Другие марки в этом году не превысили рубежа продаж в 40 тыс. автомобилей.