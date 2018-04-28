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28 апр 2018

По ОСАГО стали платить меньше

По ОСАГО стали платить меньше

Долгое время автостраховщики жаловались на то, что средние выплаты по ОСАГО только растут и приносят одни убытки. Однако статистика за первый квартал этого года говорит о том, что выплаты серьезно снизились

Средняя выплата в ОСАГО в январе-марте 2018 года снизилась на 13% и составила 64 225 рублей, при этом сократилась и средняя премия, ее значение составило 5,769 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-марта 2018 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).

В январе-марте 2018 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 46,4 млрд рублей, сократившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 30% - до 33,5 млрд рублей.

Как прокомментировал президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, снижение размера выплат в первую очередь связано с расширением применения практики преимущественного натурального возмещения в ОСАГО. В ряде регионов доля таких выплат превышает 40%. «Как правило, страховщики стараются более активно применять натуральное возмещение именно на тех территориях, где наиболее активны криминальные автоюристы, таким образом, они отсекаются от возможности дополнительных накруток на выплату через суды», - сказал И.Юргенс. По его словам, снижение размеров премий вызвано тем, что каждый год растет число автовладельцев, имеющих скидку на ОСАГО (применение коэффициента «бонус-малус»).

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