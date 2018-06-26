Российский союз автостраховщиков опубликовал статистику выплат и сборов по ОСАГО. Судя по всему, платить по «автогражданке» стали гораздо меньше.

Так, средняя выплата в ОСАГО в январе-мае 2018 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% и составила 64 448 рублей. Правда, говорят страховщики, снизилась и средняя премия, но по данным союза всего на 1,6% до 5667 рублей.

Объем премий по ОСАГО за первые пять месяцев 2018 года составил 89,68 млрд рублей, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но при этом сумма выплат по страховым случаям сократилась на 32% - до 57,09 млрд рублей.

Глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс говорит, что на снижение выплат повлияла борьба с мошенниками, приоритет «натурального» возмещения (направление в ремонт) перед выплатами деньгами, а также «чистка» портфелей ряда страховщиков. Из негативных факторов на рынке ОСАГО Юргенс отмечает распространение поддельных полисов ОСАГО.

Напомним, что с конца августа ЦБ расширит на 20% тарифный коридор ОСАГО, что приведет к удорожанию средней стоимости полиса ОСАГО с 5800 до 7000 рублей. Далее регулятор изменить систему коэффициентов бонус-малус и стаж-возраст. Ожидается, что государство прекратит госрегулирование тарифов на ОСАГО после 2020 года.

