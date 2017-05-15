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15 май 2017

Побит абсолютный рекорд Нюрбургринга

Побит абсолютный рекорд Нюрбургринга
Автор фото: фирма-производитель

Новый абсолютный рекорд легендарной Северной петли гоночной трассы Нюрбургринг отныне принадлежит китайскому гиперкару Nio EP9, который прошел более чем 20-километровый круг за 6 минут 45,9 секунды. Это на 2,1 секунды быстрее прежнего «царя горы» — суперкара Radical SR8LM. Пикантости ситуации добавляет то, что Nio EP9 является электромобилем

Любопытно. что в ноябре прошлого года дерзкий старт-ап из Китая уже поставил рекорд круга на Нюрбургринге: он стал быстрейшим электромобилем. Время круга в 7 минут и 5,12 секунды оказалось намного меньше, чем у TMG EV P002 и Mercedes-Benz SLS ED. 

Nio EP9 — первое творение молодой китайской компании NextEV. Силовая установка имеет мощность в один мегаватт, что соответствует примерно 1360 л.с. Масса гиперкара всего 1375 кг, до 100 км/ч он разгоняется за 2,7 секунды, 200 км/ч за 7,1 секунды, максимальная скорость составляет 312 км/ч.

Тираж Nio EP9 не определен. Компания выпустила шесть гиперкаров для своих инвесторов. Еще 10 автомобилей будет произведено в первой серии. Стоимость каждого гиперкара составит 1,48 миллиона долларов. Причем в NextEV говорят о том, что себестоимость Nio EP9 равна 1,2 миллиона долларов.

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При написании новости использовалась информация:
NextEV

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