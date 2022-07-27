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27 июл 2022

Почему люди покупают электрокары

Почему люди покупают электрокары

Спрос на автомобили часто зависит от трендов и моды, но и они не возникают на пустом месте. Знаете ли вы, например, чем руководствуются люди, покупая, например, электрокары?

Компания Polestar тоже задалась этим вопросом, так как «электричек» с каждым днем продается все больше и больше. Проведя опрос среди своих клиентов, исследователи автопроизводителя пришли к интересным выводам. Оказалось, что забота об экологии, например, здесь совсем не причем.

Выяснилось, что люди воспринимают электрокары, не как машины, а как гаджеты – нечто высокотехнологичное. Тем не менее, стремление выглядеть более экологически сознательным в глазах окружающих также оказалось в числе факторов, влияющих на принятие решения. Занятно, но этот фактор более применим к молодежи, чем к возрастной категории людей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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