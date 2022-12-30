Под маркой Aurus начнут производить кондиционеры

Похоже, что российский премиальный бренд заинтересовал предпринимателей даже не из автомобильного сегмента . К примеру, компания по производству кондиционеров "Русский климат" уже договорилась с Aurus на использование наименования.

«Русский климат» занимается кондиционерами, водонагревателями, конвекторами, тёплыми полами, увлажнителями воздуха и другой подобной техникой. За то, чтобы реализовывать её под вывеской Aurus, он будет платить роялти НАМИ." - заявил глава Минпромторга в интервью ТАСС.

Чиновник также отметил, что совсем скоро под премиальным брендом начнется производство яхт и частных самолетов - желающих приобщиться к "русскому премиуму", по словам Мантурова, очень много.