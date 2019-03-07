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7 мар 2019

Поддержим баллами

Поддержим баллами

С первого июля в России будет запущена новая программа государственной поддержки автопроизводителей. Теперь во главе угла будут стоять баллы, числом которых и будут регламентироваться размеры поддержки

По словам Вице-премьера РФ Дмитрия Козака баллы будут начисляться за локализацию сборочных операций, использование российских комплектующих и сырья. В итоге размер господдержки для каждого автопроизводителя будет зависеть от количества набранных баллов. «На начальном этапе для большинства субсидий этот объем баллов будет небольшой», — пояснил Козак.

Таким образом, промышленные субсидии смогут получать как подписавшие СПИК (специальные инвестиционные контракты) производители, так и те, кто этого не сделал, но имеет высокий уровень локализации и получил достаточно баллов. Вице-премьер подчеркнул, что планка баллов будет зафиксирована на ближайшие три года, а затем ежегодно повышаться.


Раннее сообщалось, что производители выступили против принудительной локализации производства ключевых компонентов (двигатели, трансмиссии и пр.), и инвестиций значительных средств в исследования и конструкторские разработки по причине наличия собственных исследовательских центров за границей. Правительство РФ пошло на уступки и разрешило производителям свободно выбирать компоненты для локализации.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Ведомости

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