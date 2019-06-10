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10 июн 2019

Поделись электричеством по-братски

Поделись электричеством по-братски
Автор фото: фирма-производитель

Электрические внедорожники Rivian смогут подзаряжаться друг от друга. Помимо этого, компания запатентовала очередное техническое решение, которое позволит увеличить пробег на одной зарядке.

Rivian позиционирует свои электрокары как «машины для приключений», поэтому разработчики предусмотрели возможность зарядки автомобилей друг от друга. Об этом изданию The Drive сообщил генеральный директор компании Rivian Роберт Скэриндж.  Что касается решений по увеличению пробега, то здесь речь идет о запатентованной системе съемных модульных вспомогательных батарей. Их можно будет установить в кузове пикапа, куда выведены контактные разъемы и контуры системы охлаждения. В патентной заявке описана установка как вертикального, так и горизонтального блока аккумуляторов.

На данный момент производтель раскрыл две модели — близнецов R1S и R1T. Оба оснащены четырьмя электромоторами суммарной мощностью 760 лошадиных сил. Отличает их лишь емкость батарей и ,соответственно, запас хода. Интересно, что в модельной линейке бренда появится и  третья модель- электрический хэтчбек в стиле машин для ралли-кросса.

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