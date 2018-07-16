Большинство подмосковных трасс представляют собой двухполосные дороги. И многие некуда расширять из-за плотной застройки вдоль трасс. Но власти региона, кажется, нашли решение проблемы

На участках нескольких особо загруженных трассах в Московской области появятся дополнительные обгонные полосы, то есть движение будет организовано по схеме 2+1 (необходимая ширина дороги 13 метров). Для этого на дорогах укрепят обочины и нанесут новую разметку.

В первую очередь такие полосы появятся на обеих «бетонках» (трассы А-107 и А-108), пишет «КоммерсантЪ». Кроме того, такая организация движения появится на Егорьевском шоссе — это одна из немногих трасс в регионе, где аварийность растет от года к году.

Рост аварийности связан с тем, что на двухполосной дороге, на большей части которой запрещен обгон, водители не выдерживают медленного монотонного движения за, например, фурой, выезжают на встречку и там сталкиваются с другим транспортным средством.

Кроме того, правительство Московской области всерьез думает о том, чтобы снизить максимально разрешенную скорость в населенных пунктах до 30 км/ч вблизи пешеходных переходов. А контролировать соблюдение скоростного режима будут комплексы автоматический фиксации нарушений ПДД. В областном ГИБДД уже заявили, что это может создать дополнительные пробки и увеличить нагрузку на дороги.

