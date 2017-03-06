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6 мар 2017

Подушки - есть, безопасности – нет

Подушки - есть, безопасности – нет
Автор фото: фирма-производитель

Скандал, возникший вокруг продукции японского производителя «айрбэгов» Takata завершился штрафом в 1 миллиард долларов

Виной всему некачественные подушки безопасности, унесшие жизни 16 человек. Сумму штрафа распределят между правительством США, фондом пострадавших от неисправных подушек, как настоящих, так и будущих, а оставшуюся часть компенсации направится на урегулирование убытков автопроизводителей, вынужденных запускать отзывные кампании.

Вдобавок «Такату» обязали внести изменения в производство, за которым в ближайшие три года будут наблюдать независимые эксперты. Столь строгое наказание суд вынес на основании доказательств вины компании, фальсифицировавшей результаты испытаний и выпускавшей бракованные пиропатроны аж с 2000 года, но на новостях об урегулировании и признании компании своей вины, акции Takata выросли аж на 16,5%.

Пиропатроны, взрывающиеся слишком сильно, а иногда и выстреливающие металлической частью корпуса в человека в одних только США стали причиной 11 смертей и 184 случаев травм. На сегодняшний день в группе риска 42 миллиона автомобилей, проданных в Америке и 7 миллионов, экспортированных на другие рынки. Полного списка марок и моделей пока нет, но известно, что сотрудничали с «Такатой» около 19 крупных брендов, в числе которых Toyota и Honda.

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При написании новости использовалась информация:
Reuters

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