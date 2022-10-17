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17 окт 2022

Проезд по платным трассам подорожает

Проезд по платным трассам подорожает

Государственная компания «Автодор» объявила очередную индексацию тарифов проезда на платных трассах.

«Мы приняли решение на ряде пунктов взимания платы М-4 в текущем месяце точечно ввести некоторые изменения. При этом вся стоимость проезда по всей дороге увеличится только в выходной и всего на сто с небольшим рублей. Это за все 900 километров», — пояснил замглавы правления «Автодора» по операторской деятельности Константин Макиев.

Помимо магистрали М-4 «Дон» проезд станет дороже на трассах М-3 «Украина» и М-11 «Нева». Отметим, что несколькими месяцами ранее Минтранс подготовил проект документа, согласно которому собственники дорог получат право ещё увеличить тарифы. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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