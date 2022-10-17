Проезд по платным трассам подорожает

Государственная компания «Автодор» объявила очередную индексацию тарифов проезда на платных трассах.

«Мы приняли решение на ряде пунктов взимания платы М-4 в текущем месяце точечно ввести некоторые изменения. При этом вся стоимость проезда по всей дороге увеличится только в выходной и всего на сто с небольшим рублей. Это за все 900 километров», — пояснил замглавы правления «Автодора» по операторской деятельности Константин Макиев.

Помимо магистрали М-4 «Дон» проезд станет дороже на трассах М-3 «Украина» и М-11 «Нева». Отметим, что несколькими месяцами ранее Минтранс подготовил проект документа, согласно которому собственники дорог получат право ещё увеличить тарифы.