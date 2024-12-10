Появились изображения и технические характеристики кроссовера от Xiaomi

Китайский Минпромторг опубликовал изображения и технические характеристики нового электрического кроссовера Xiaomi YU7. Это вторая модель недавно вышедшего на автомобильный рынок IT-гиганта Xiaomi

Более детальные фотографии также опубликовал и сам производитель. На них можно заметить, что Xiaomi YU7 выполнен в той же дизайнерской стилистике, что и седан SU7. У моделей похожая оптика, бампера и пластика кузова. Дополнительно кроссовер получил спойлер над дверцей багажника, полностью скрытые ручки (у седана оставили прорези), а также защитные накладки по всему периметру и колесных арках. Салон пока не показали, но маловероятно, что он по оснащению сильно отличается от SU7. Точные габариты кроссовера: 4999/19961600 мм., при колесной базе 3000 мм. Другими словами, кроссовер по размерам от седана отличается только высотой на 160 мм.

На данный момент известно, что Xiaomi YU7 получил два электродвигателя мощностями 300 л.с. спереди и 392 л.с. сзади. Максимальная скорость составляет 253 л.с. Кроссовер также оснащен батареей от CALT, но ни емкость, ни запас хода пока не известны.